В Крыму за несколько лет собираются отремонтировать все дворы многоэтажек

Керчане пожаловались главе Крыма на состояние придомовых площадок. Фото: пресс-служба главы РК

В Крыму за 3-4 года собираются отремонтировать все дворы многоэтажных домов. Об этом на совещании о проблемных вопросах Керчи сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Чтобы в год делали минимум 500, а максимум 1 тысячу придомовых территорий по Крыму, - отметил он.- И за 3-4 года работу завершить.

По итогам опроса жители Керчи на первое место вывели проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Состоянием придомовой территории не удовлетворены жильцы 1 100 домов.

- В Керчи состояние жилого фонда едва ли не худшее в Крыму, - заключил глава Крыма

Напомним, из федерального бюджета на развитие Керчи будет выделено 10 миллиардов рублей.

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