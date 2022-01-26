В Симферополе пьяный мужчина набросился с ножом на свою 72-летнюю тетю

Когда старушка попала в больницу с ножевым ранением, в полицию обратились врачи Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Симферополе мужчина в ходе ссоры набросился с ножом на свою пожилую тетю. Старушка угодила с больницу, откуда уже в полицию обратились врачи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как выяснилось, мужчина, который не пожалел старушку, живет вместе с ней в одной квартире. У женщины уже неоднократно возникали конфликты с племянником на бытовой почте. В этот раз, напившись, симферополец не ограничился словесной перепалкой и схватился за нож.

На него завели уголовное дело. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что у жительницы Евпатории «обчистили» квартиру на 2,5 миллиона рублей. Деньги женщина хранила в шкафу.

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