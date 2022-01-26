В Симферополе и Севастополе 27 января частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет свет. Причина отключений - ремонт оборудования, в том числе трансформаторных подстанций.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

С 8.00 до 17.00

улица Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

улица Сергея Лазо, 3

улица Кечкеметская, 114;

улица Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

улица Хабаровская, 2-48 (чет), 1-77 (нечет)

переулок Косогорный, 1-15 (нечет)

улица Рождественская, 18-62 (чет), 19-43 (нечет)

улица Дмитриева, 8-70 (чет), 9-59 (нечет)

улица Маркевича, 4-38 (чет), 3-27 (нечет)

улица Планеристов, 6-38 (чет), 5-37 (нечет)

улица Леси Украинки, 4-102 (чет), 1-125 (нечет)

улица Широкая, 24;

улица Харьковская, 32-44 (чет), 31-41 (нечет)

улица Проводников, 61-104 (чет), 57-95 (нечет)

улица Туристов, 24-56 (чет), 29-59 (нечет)

переулок Туристов, 26-70 (чет), 7-49 (нечет)

переулок Крутой, 42-66 (чет), 15-37 (нечет)

улица Альпинистов, 24-64 (чет), 43-77 (нечет)

улица Западная, 18-50 (чет), 17-53 (нечет)

улица Бетховена, 58, 51-81 (нечет)

улица Битакская, 40-50 (чет), 25

улица Комсомольская, 2, 27-29 (нечет)

улица Снайперов, 4-12 (чет), 1-29 (нечет)

улица Федько, 4-6 (чет), 53

улица Коцюбинского, 16-44 (чет), 19-53 (нечет)

улица Солнечная, 48а-52 (чет), 47а-53а (нечет)

улица Лебедева, 46; ул. 51 Армии, 55.

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Энергия», «Урожай», «Степное», «Машиностроитель», «Троянда», «Сегмент», «Сельский строитель», «Звездочка», «Локомотивец», «Бодрость», «Муромец», «Огонек», «Металлист», СПК «Станция техобслуживания»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10.00 до 16.00

село Черноречье

СТ «Черногорье»

Село Хмельницкое

поселок Сахарная головка

СОАО Севастопольский (уч. 494,492,493, 83)

с 8.00 до 16.00

улица Аксютина 37,39

улица Василия Жукова 42,44(д/сад №86),46,48,52-84(чет),71-а,87-а/2,89-г,89-д,79-а,83-87(нечет),45-71(нечет),100

улица Драпушко 1

проезд Квартальный 2-а,2,4,17-а,5-17(нечет)

проезд Рудничий 2-10(чет),1,11-19(нечет)

ул. Выгонная 2-12(чет),1-11(нечет)

улица Кизиловая 2-10(чет),1-5(нечет)

улица Оздоровительная 2-30(чет),3-25(нечет),29,31

переулок Оздоровительный 5-а,8,1-а,1-7(нечет),11

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