Погода на 27 января 2022 года в Крыму и Севастополе: снег, гололед, воздух прогреется до 2 градусов тепла

В Симферополе днем около 0°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 января на Крымском полуострове, как и накануне зябко и неуютно.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Снег. Гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6°, днем около 0°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Ночью небольшой снег; днем без осадков. Гололедица. Ветер северный 6-11 м/с. Днем столбик термометра покажет 0…+2°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего 0…+2°, северо-западный ветер 2-11 м/с. Переменная облачность, небольшой мокрый снег.

В Евпатории -2…+1°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Керчи -7…0°, северо-западный ветер 1-7 м/с. Переменная облачность, небольшой снег.

В Феодосии -5…-1°, северо-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском -3…0°, юго-западный ветер 1-6 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое -6…0°, скорость северо-западного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой снег.

Вода в Черном море +5…+9°.

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