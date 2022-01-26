Крымский эксперт оценила обоснованность кастрации для педофилов: «Никто не должен быть наказан за болезнь»

Педофил может считаться больным человеком по МКБ-10 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эффективность химической кастрации для предотвращения преступлений педофилов еще не доказана. Об этом заявила доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии КФУ имени Вернадского Анастасия Маричева «Крымской газете».

Как отметила специалист, педофилом является человек, имеющий отклонения по международной классификации болезней, а конкретно - парафилию - расстройство сексуального предпочтения. Поэтому по факту преступник может считаться больным, а значит, контролировать болезнь может не всегда.

Рассмотреть возможность введения химической кастрации педофилов ранее предложила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По словам Маричевой, если речь идет о неадекватных людях, которые не борются с влечением и даже не осознают опасность своих поступков, то вопрос с пожизненным заключением может рассматриваться со всей серьезностью.

- Другое дело, если человек борется вплоть до добровольной химической кастрации, в отношении которой не было проведено никаких исследований, легче ли с нею противостоять влечению к детям, убирает ли кастрация влечение как таковое? И можно ли кастрировать преступника принудительно, - отметила доцент.

Еще одна сложность - вероятная судебная ошибка и необратимая операция по кастрации невиновного человека. Химическая процедура может и не предотвратить преступлений, но сама идея этого - успокоить общественное мнение.

- С юридической точки зрения никто не должен быть наказан за болезнь. Поэтому лучше профилактировать само преступление, - заключила эксперт.

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