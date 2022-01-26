В Крыму в этом году отремонтируют 140 км дорог

300 км дорог отремонтировали в Крыму в рамках нацпроекта в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму в этом году обновят дорожное покрытие на нескольких значимых дорогах полуострова. В их числе - ремонт на границе с Украиной. Как сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым, реконструкция будет проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Всего планируется привести в нормативное состояние 140 км автомобильных дорог. Около 28 км - участок от границы с Украиной до Керчи, а еще 23 км - трасса Далекое - Знаменское - Песчаный карьер. Ремонт региональной трасы из Красногвардейского в Нижнегорский затронет 18 км.

- В план ремонта также вошли участки автодорог Симферополь - Николаевка - Чистенькое - Трехпрудное, Симферополь - Украинка, Солнечное - Чайкино, Сторожевое - Журавлевка, Тепловка - Колодезное, Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта до Петропавловки, Раздольное - Евпатория, Таврида - Кировское, Таврида - Первомайское, Бахчисарай - Белокаменное, Феодосия - Орджоникидзе, - уточнили в пресс-службе крымского правительства.

Стоит отметить, что в прошлом году в рамках нацпроекта было отремонтировано порядка 300 км автомобильных дорог.

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