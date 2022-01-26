В Симферополе волонтеры спасли выброшенную в реку собаку

Фото: страница Юрия Обозенко в социальной сети «ВКонтакте

В Симферополе местные жители спасли собаку, которую живодеры кинули в реку, оставив там умирать. Об этом сообщил волонтер Юрий Обозенко в социальных сетях.

- Неизвестно сколько она там пробыла, но на лапы сразу встать не могла. Большое спасибо людям которые достали ее из речки. Собака видно, что не бездомная и сама бы в речку не прыгнула, - рассказал Юрий Обозенко.

По словам симферопольца, врачи оказали животному необходимую помощь. Сейчас собака находится в ветеринарной клинике и проходит обследование.

Как подчеркнул Юрий Обозенко, в будущем собаке будут искать новый дом, так как оставить ее на улице у волонтера «рука не поднимется».

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