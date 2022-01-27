В Севастополе пропала 15-летняя школьница

Алина Белозерова. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове очередное ЧП – нигде не могут найти несовершеннолетнюю из Севастополя.

- Помогите найти подростка. Пропала Белозерова Алина Евгеньевна, 15 лет (2006 года рождения), город Севастополь, - такую ориентировку разместил в соцсети поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Волонтеры отмечают, что о девушке ничего неизвестно с 22 января 2022 года:

- Нет достоверной информации о ее местонахождении.

Приметы Алины Белозеровой: 165 сантиметров рост, худенькая, серо-зеленые глаза, темно-русые волосы.

Жительница Севастополя была одета в пальто, джинсы и ботинки черного цвета.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят, всех кто видел внешне похожего человека, позвонить по бесплатным телефонам: 8 (800) 70-05-452 или 112.

На Крымском полуострове также продолжается розыск 17-летнего Тимофея Прошина из Симферополя, 25-летней Елизаветы Шафрановской из Ялты.

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