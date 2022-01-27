В Гурзуфе прошел январский снегопад: 5 атмосферных фото Южного берега Крыма

В Гурзуфе хозяйничает зима. Фото: Алекс Кедми/VK

Крым никак не вырвется с леденящих объятий зимы. Южный край небеса щедро засыпают замороженной влагой. Морозно бывает не только ночью, но и днем.

На улицах нет прохожих. Фото: Алекс Кедми/VK

- Январский снегопад в Гурзуфе, - так назвал свои работы фотохудожник Алекс Кедми.

Растения примерили белоснежное одеяние. Фото: Алекс Кедми/VK

Талантливый фотограф порадовал пользователей соцсети кадрами, которые позволяют сполна ощутить атмосферу курортного местечка зимой. Южане не привыкли к подаркам природы в виде минусовой температуры и бесконечного хоровода красивых, но холодных снежинок.

Мурлыкам зима не по душе. Фото: Алекс Кедми/VK

Вот и коты, несмотря на теплую шубку, не испытывают особого восторга от проказ января.

Черное море относится равнодушно к заигрыванию метелицы.

Черное море в январе 2022. Фото: Алекс Кедми/VK

Температура морской воды на Южном берегу Крыма около 9 градусов тепла, что позволяет давать отпор ненастью. Снежинки просто становятся частью моря.

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