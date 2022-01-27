Симферополь и Красноперекопск останутся частично без воды 27 января

В городе по некоторым адресам до вечера не будет воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя и Евпатории 27 января останется без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Симферополе до 17.00 в связи с ремонтными работами на внутридомовых сетях будет ограничено холодное водоснабжение по адресу: проспект Кирова, улица Гоголя, улица Горького, улица Карла Маркса, улица Луначарского, улица Желябова, улица Жуковского, а также прилегающие улицы и переулки.

Также в Симферополе до 14.00 в связи с аварией на сетях до 14.00 будет ограничено холодное водоснабжение по адресу: улица Маршала Жукова, 15.

Кроме того, в крымской столице до 16.00 в связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения воды не будет по адресу: улица Киевская 177Б, 177В, 179 (все буквы).

В Красноперекопске с 09.00 до 18.00 краны будут сухими в микрорайоне № 1, 1А, 5, 24, 25, 26, 29, 30, 31, также воды до18.00 не будет в селах Почетное и Пятихатка

В Евпатории в связи с ремонтными работами на водоводе по улице 9 Мая, 39 будет снижено давление воды во всем городе с 23.00 часов 27 января до 06.00 утра 28 января.

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