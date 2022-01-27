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Экономика27 января 2022 5:47

Арабские инвесторы хотят построить на территории аэропорта Симферополя гостиницу и деловой центр

На это потребуются солидные средства
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Арабских инвесторов интересует территория аэропорта Симферополя. Фото: new.sipaero.ru

Арабских инвесторов интересует территория аэропорта Симферополя. Фото: new.sipaero.ru

Арабских инвесторов интересует территория международного аэропорта «Симферополь», где возможна постройка гостиницы и делового комплекса.

- Арабских инвесторов интересовал не только гостиничный бизнес и строительство гостинец, но и развитие, например, территории аэропорта Симферополя, где имеются возможности для инвестирования солидных средств для строительства и гостиницы и делового комплекса, - рассказал в эфире «Крым 24» заместитель Председателя Совета министров РК - Постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее сообщалось, что крымская делегация приняла участите в заседании российско-арабского делового совета «Россия – арабский мир: новые возможности в новой реальности» в Объединенных Арабских Эмиратах. Отдельная панельная сессия была посвящена вопросам продовольственной безопасности и сотрудничеству в сельскохозяйственной сфере.

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