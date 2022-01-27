В Симферополе у 18-летнего парня нашли телефон с фотографиями закладок и наркотики

В Симферополе сотрудники полиции пресекли распространение крупной партии наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе у 18-летнего парня нашли 9 свертков с наркотиками и телефон с фотографиями закладок. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, запрещенные вещества он покупал в интернете, чтобы потом перепродать.

- В телефоне подозреваемого сотрудники полиции обнаружили фотографии с местами закладок наркотических средств, которые он впоследствии должен был отправить заказчику, - говорится в сообщении.

На него завели уголовное дело. Теперь парню грозит до двадцати лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе под стражей.

Ранее сообщалось, что два года колонии получил симферополец за хранение наркотиков и фальшивые деньги. Все этого нарушитель купил в интернете.

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