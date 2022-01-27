Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 6:28

На крымчанку завели уголовное дело за долг по алиментам в 245 тысяч рублей

В дело вмешалась республиканская прокуратура
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Раздольненском районе по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о неуплате алиментов

В Раздольненском районе по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о неуплате алиментов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На жительницу Раздольненского района Крыма завели уголовное дело за долг по алиментам 245 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Мама малолетнего мальчика не хотела платить алименты, несмотря на решение, вынесенное судом.

- В этой связи прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, - говорится в сообщении.

Теперь против нее возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата алиментов).

Ранее сообщалось, что в Керчи пытаются лишить родительских прав мать тяжелобольного годовалого ребенка. Прокуратура проверит законность этого решения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

0