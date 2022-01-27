На крымчанку завели уголовное дело за долг по алиментам в 245 тысяч рублей

В Раздольненском районе по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о неуплате алиментов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На жительницу Раздольненского района Крыма завели уголовное дело за долг по алиментам 245 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Мама малолетнего мальчика не хотела платить алименты, несмотря на решение, вынесенное судом.

- В этой связи прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, - говорится в сообщении.

Теперь против нее возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата алиментов).

Ранее сообщалось, что в Керчи пытаются лишить родительских прав мать тяжелобольного годовалого ребенка. Прокуратура проверит законность этого решения.

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