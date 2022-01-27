Феодосиец предстанет перед судом за поджог автомобиля родственницы

В Феодосии перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в поджоге автомобиля Фото: Евгения ГУСЕВА

В Феодосии прокуратура направила обвинительное заключение по уголовному делу в суд против 62-летнего местного жителя за поджог машины. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Выяснилось, что мужчина повздорил со своей родственницей и решил доказать ей свою правоту, уничтожив ее автомобиль.

- Как полагает следствие, обвиняемый после ссоры со своей родственницей, зная, что автомобиль женщины припаркован возле дома, повредив крепление топливного бака, совершил поджог транспортного средства, - говорится в сообщении.

Огонь успел охватить заднюю часть автомобиля, но проезжающий мимо незнакомец вовремя успел потушить пламя, поэтому план мести феодосийца был сорван. Позже мужчина полностью признал свою вину. Теперь делом займется Феодосийский городской суд.

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