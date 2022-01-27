В Крым поступили все 168 машин, закупленных для станций скорой помощи

В Крым поступили все 168 новых машин СМП. Фото: mzdrav.rk.gov.ru

Вчера, 26 января, в Крым завезли последнюю партию автомобилей, которые распределят по станциям скорой медицинской помощи на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Напомним, всего было закуплено 186 автомобилей на базе Ford Transit в рамках программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». На эти цели было потрачено 997 миллионов рублей.

Первая партия новых автомобилей поступила в республику в декабре прошлого года. Тогда на полуостров поставили 97 машин. В январе 2022 года Крым получил еще 43 автомобиля, половину из которых распределили по станциям скорой помощи в Ялте.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50