В Крыму и Севастополе 27 января 2022 зафиксировали 711 случаев заражения коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму за 26 января зарегистрировали 380 случаев коронавируса. С начала пандемии выявили 131 158 человек с ковидом, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. Выздоровели за сутки 313 человек, на стационарном лечении находятся 51 317 человек. За весь период с начала пандемии вылечились 122 139 человек.

За последние сутки в стационары Севастополя поступили 54 человека с коронавирусом, 26 инфицированных выписали после перенесенного заболевания. Всего за сутки выздоровели 82 человека. Сейчас в больницах находится 459 пациентов. Из них у 379 подтвержден COVID-19.

На 27 января в Севастополе зарегистрировали 331 человека с коронавирусом, 4 зараженных в возрасте от 69 лет до 81 года скончались.

По данным Роспотребнадзора, в Севастополе с начала пандемии заболели коронавирусом 56 036 человек, выздоровели 51 560, 1 950 - скончались.

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