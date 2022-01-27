В Крыму спасатели 15 часов искали заблудившегося мужичину, получившего обморожение

Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» провели пятнадцатичасовые поисковые работы в Ленинском районе. Фото: mchs.rk.gov.ru

Вчера, 26 января, в Ленинском районе спасатели 15 часов искали 68-летнего заблудившегося мужчину. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, несчастный застрял в районе мыса Чауда и сильно обморозил руки и ноги.

Неравнодушные забили тревогу еще днем, когда мужчина вышел из дома и надолго пропал. На телефонные звонки он не отвечал, поэтому за помощью обратились к спасателям. К поискам подключились и добровольцы. Объездив несколько сел, сотрудникам МЧС все же удалось найти пропавшего. Первую медпомощь ему оказали на месте.

- В ходе поисков спасатели на служебном автомобиле проехали более 200 километров, пешком преодолели около 25 километров. Работы осложнялись сложным рельефом местности, - говорится в сообщении.

Поиски выдались нелегкими, так как на улице был мороз, а большие сугробы мешали свободному проезду.

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