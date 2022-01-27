В Крыму похоронили восьмилетнюю девочку, которую мать выбросила из окна

Через несколько дней погибшей девочке должно было исполниться девять лет. Фото: страничка женщины в соцсети

В Крыму прошли похороны восьмилетней девочки, которую мать выбросила из окна четвертого этажа в Новом Свете. Ее похоронили на городском кладбище в Судаке. Как стало известно КП-Крым, проститься с девочкой пришли несколько десятков человек.

- Отец был настолько шокирован смертью дочки, что не смог подойти к гробу, - рассказали знакомые семьи.

В маленьком поселке Новый Свет трагедия никого не оставила равнодушным. Чтобы не остаться безучастными, местные жители организовали сбор средств для помощи в организации похорон. Часть денег выделил местный священник.

Напомним, трагедия, которая всколыхнула Крым, произошла вечером 22 января. После ссоры с мужем 44-летняя женщина выбросила дочь из окна кухни. Ребенок умер до приезда «скорой».

По словам знакомых семьи, женщина должна была пройти очередной курс терапии, необходимый для лечения психического расстройства, от которого она страдала. Но не смога лечь в больницу из-за смерти лечащего врача.

Сейчас она находится в СИЗО, куда ее поместили решением суда на два месяца. Против нее завели уголовное дело об убийстве.

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