Полиция Севастополя разыскивает дистанционных мошенников, похитивших у местной жительницы два миллиона рублей Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Севастополе мошенники разыграли целый спектакль, похитив у жертвы 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

Представившись по телефону сотрудницей безопасности регионального коммерческого банка, незнакомка убедила пенсионерку, что с ее счета пытаются украсть деньги. После этого, названивая с 20 разных номеров, в дело включились сообщники, которые представлялись силовиками якобы искавших преступника.

- Когда женщина засомневалась и отказалась выполнять инструкции, один из позвонивших представился сотрудником спецслужбы и пригрозил женщине уголовной ответственностью за отказ от содействия, - говорится в сообщении.

Для убедительности мошенник отправил ей фото служебного удостоверения, якобы принадлежащего ему. В итоге под давлением испуганная женщина выполнила около 133 транзакций и лишилась 2 миллионов рублей, полученных от продажи недвижимости.

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