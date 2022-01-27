Власти Симферополя ищут владельцев гаражей на улице Промышленная

В городе ищут владельцев гаражей. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе ищет владельцев гаражей на улице Промышленная, в районе дома №23, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Чтобы получить более детальную информацию, необходимо обратиться в офис Управления муниципального контроля города по адресу: проспект Кирова, 52 кабинет 73.

- Администрацией города Симферополя устанавливаются пользователи (собственники) объекты капитального строительства - гаражи, расположенные на земельном участке по адресу: город Симферополь, улица Промышленная, в районе дома №23, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Симферополь и Красноперекопск останутся частично без воды 27 января. Проводятся ремонтные работы.

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