Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 9:26

Власти Симферополя ищут владельцев гаражей на улице Промышленная

За детальной информацией нужно обратиться в Управление муниципального контроля
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В городе ищут владельцев гаражей. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В городе ищут владельцев гаражей. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе ищет владельцев гаражей на улице Промышленная, в районе дома №23, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Чтобы получить более детальную информацию, необходимо обратиться в офис Управления муниципального контроля города по адресу: проспект Кирова, 52 кабинет 73.

- Администрацией города Симферополя устанавливаются пользователи (собственники) объекты капитального строительства - гаражи, расположенные на земельном участке по адресу: город Симферополь, улица Промышленная, в районе дома №23, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Симферополь и Красноперекопск останутся частично без воды 27 января. Проводятся ремонтные работы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

0