Экс-главу села в Сакском районе будут судить за халатность

Фото: ГСУ СК по РК и Севастополю

Глава Молочненского сельского поселения Сакского района Денис Плохих предстанет перед судом по обвинению в халатности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Республике Крым.

Дениса Плохих обвиняют в халатности с причинением особо крупного ущерба муниципальному образованию.

- В апреле 2021 года обвиняемый, зная о том, что на земельном участке, расположенном на территории поселения, в нарушение требований действующего законодательства осуществляются незаконные земляные работы по снятию и перемещению почвенного покрова, - уточнили в пресс-службе СК.

Речь идет о благоустройстве пляжа в селе Витино – администрация поселения заключила контракт с местным предпринимателем. Однако, вместо проведения работ, бизнесмен попросту вывозил песок. Глава поселения был в курсе происходящего, но не сообщил о этом в госорганы. По вине Дениса Плохих был причинен ущерб почве, сумму которого оценили в 10,3 млн рублей.

Напомним, Денис Плохих был задержан сотрудниками прокуратуры и следкома в июле прошлого года. Причастность чиновника уже доказали. На данный момент материалы дела направлены в суд.

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