В село Ключи под Симферополем из-за разбитой дороги не может проехать «скорая»

Дорога в село Ключи под Симферополем находится в аварийном состоянии. Фото: скриншот из видео/"Крым 24"

Жители села Ключи, что под Симферополем, в буквальном смысле оказались заблокированы из-за разбитой дороги в деревню - не может проехать машина скорой помощи, даже водитель школьного автобуса отказывается перевозить детей ради их же безопасности. Людей эта проблема беспокоит уже полгода.

- Около десяти дней уже лежит снег, но здесь дороги не посыпали. Дорога от села Дубки до Веселого была посыпана один раз. А мы ездим каждый день, - рассказала «Крым 24» местная жительница.

Дорога, которая ведет в село Ключи, находится в аварийном состоянии. Водители каждый раз проезжают по ней с трудом, опасаясь вылететь в кювет. В село затруднительно добраться даже карете «скорой помощи». Отказался возить детей по дороге в таком состоянии и водитель школьного автобуса.

- Водитель автобуса говорит, что нужно решать что-то с ямой, потому что ему очень страшно здесь самому кататься. С одной стороны яма очень глубокая, он может в ней засесть и остаться, с другой стороны овраг очень глубокий - могут пострадать дети, если вдруг перевернется автобус, - рассказал Алексей Сергеев, житель села Ключи.

О проблеме в районной администрации знают, даже готовы взяться за ее решение сразу после улучшения погодных условий.

- Как только на этом участке сойдет снежный покров, если он есть, мы его осмотрим. Будет понятен объем работ для восстановления там движения школьного автобуса, либо какого-либо другого вида транспорта, - сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

Он уточнил, что для включения дороги в план ремонта, необходимо установить ее протяженность. По его словам, данный вопрос не останется без внимания.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50