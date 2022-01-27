Крупнейшие культурные проекты России выбирают в партнеры крымские бренды

Участники Тавриды-АРТ получили наборы крымской косметики и открытки с видами Крыма. Фото: «Таврида-АРТ»

Для знаковых культурных мероприятий федерального уровня, которые проходят в Крыму и за его пределами, уже стало хорошей традицией приглашать партнерами местных производителей, которые являются символом и визитной карточкой Крыма.

Крымский бренд поддерживает все мероприятия «Тавриды-АРТ». Фото: «Таврида-АРТ»

Так, крупнейший молодежный фестиваль страны «Таврида АРТ» вновь предложил косметической компании «Крымская Роза» стать партнерами во время Недели «Тавриды АРТ» в Москве. Серия ярких шоу и социальных акций прошла в самом конце 2021 года на различных нестандартных площадках столицы. В мероприятиях приняли участие 500 молодых деятелей культуры и искусства, для которых неделя «Тавриды.АРТ» в Москве стала временем новых возможностей. А еще одним приятным бонусом для участников стала косметика на основе выращенных в Крыму цветов и трав.

- Подарки от «Крымской Розы» получили наши резиденты, гости, СМИ, представители Администрации Президента, благотворительные фонды и многие другие, - рассказала руководитель службы маркетинга и работе с партнёрами «Тавриды АРТ» Анна Можаровская. - Выражаем благодарность компании «Крымская Роза» за плодотворное сотрудничество и поддержку нашего АРТ-кластера.

Поклонников крымской косметики из розы все больше. Фото: «Таврида-АРТ»

Напомним, что летом 2021 года крымская косметическая компания выступила партнером мероприятий Арт-кластера «Таврида» в Крыму. Сотрудничество продолжится и в этом году. Также «Крымская Роза» является партнером Большого Севастопольского офицерского бала и Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».