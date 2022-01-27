Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе будут судить водителя бензовоза, по вине которого погиб человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

Инцидент произошел в июле 2021 года на одной из производственных баз в селе Пироговка Нахимовского района. Во время заправки грузоподъемника, мужчина бросил машину, не поставив ее на ручник. Многотонный автомобиль покатился назад и задавил мужчину, заправлявшего грузоподъемник. Зажатый между бензовозом и краном, он получил травмы, от которых скончался на месте.

- Прокуратурой Нахимовского района города Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Ростова-на-Дону 1974 года рождения, - говорится в сообщении.

Его обвинили в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (часть 3 стать 264 УК РФ). Теперь уголовным делом займется суд.

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