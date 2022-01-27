В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС Республики Крым призывает соблюдать меры безопасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму на 28 и 29 января объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. На полуострове в ближайшие два дня в свои права вновь вступит снежная зима.

- В Крыму 28 и 29 января ожидается снег, мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега и гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо- западный ветра 17-22 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Жителям и гостям республики напомнили, что в условиях непогоды возрастают риски возникновения ЧС. Чтобы их снизить, стоит соблюдать особую осторожность на крутых поворотах и склонах во время движения, не превышать скорость на скользких дорогах.

Спасатели призывают туристов на время снегопада отложить планы до улучшения погодных условий, не ходить в лес, горы и не посещать территорию акватории.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50