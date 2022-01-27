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Происшествия27 января 2022 11:40

Почтальону из Симферополя грозит 2 года заключения за кражу чужой пенсии

Женщина не донесла пенсионеру 17 тысяч рублей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе почтальон украла чужую пенсию

В Симферополе почтальон украла чужую пенсию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Симферополе почтальон не донесла пенсию получателю, забрав деньги себе. 42-летняя женщина является жительницей Красногвардейского района, ранее работавшей в одном из отделений связи крымской столицы.

- В полицию Симферополя поступило заявление от начальника почтового отделения о том, что неустановленное лицо присвоило пенсию местного жителя в размере более 17 тысяч рублей, - говорится в сообщении, - приводит КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

На женщину завели уголовное, теперь ей грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить водителя бензовоза, по вине которого погиб человек. Он не поставил машину на ручник, и многотонный транспорт задавил мужчину.

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