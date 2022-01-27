Житель Севастополя получил семь ударов ножом за просьбу выключить музыку

Конфликт начался из-за громкой музыки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе арестовали 36-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда города, мужчина семь раз ударил ножом своего соседа, который в очередной раз за вечер попросил его выключить громкую музыку.

- Словесная перепалка между ними быстро перешла в драку, в ходе которой подсудимый нанес потерпевшему множественные ранения кухонным ножом. В тот же день меломана задержали сотрудники правоохранительных органов, - уточнили в пресс-службе суда.

К счастью, ранения не стали смертельными - сосед яростного мужчины выжил. Буйного севастопольца арестовали. Он признал свою вину и частично возместил причиненный ущерб.

Как отметили в пресс-службе Гагаринского суда, подсудимому назначили наказание в виде четырех лет в исправительной колонии общего режима. Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

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