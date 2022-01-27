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Происшествия27 января 2022 12:49

В Крыму мошенник «помог» пенсионерке переписать на себя 3 квартиры

Договоры дарения должны признать недействительными в суде
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Крыму прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве с квартирами

В Крыму прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве с квартирами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сакском районе мужчина обманул пенсионерку при оформлении документов на недвижимость, переписав ее имущество на себя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Владевшая тремя квартирами пожилая женщина, сама того не подозревая, оформила договоры дарения, передав тем самым все свое недвижимое имущество мошеннику.

- Таким образом мужчина незаконно зарегистрировал право собственности на имущество потерпевшей общей стоимостью свыше 13 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

Его обвинили в мошенничестве из-за которого 84-летняя женщина лишилась прав на жилое помещение. Теперь договоры дарения должны признать недействительными в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить водителя бензовоза, по вине которого погиб человек. Он не поставил машину на ручник, и многотонный транспорт задавил мужчину.

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