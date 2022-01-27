В Севастополе будут судить женщину, дочь которой искала еду в мусорных баках

Жительницу Севастополя будут судить за плохое воспитание детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Севастополе перед судом за ненадлежащее воспитание детей предстанет 46-летняя местная жительница. Как сообщили в пресс-службе СК по Республике Крым и городу Севастополю.

По информации следователей, женщина не занималась воспитанием двоих малолетних детей, а также злоупотребляла алкоголем.

- Жительница Нахимовского района города Севастополя во время прогулки обнаружила девочку, одетую не по погоде, которая искала в мусорных баках еду. Пенсионерка приютила у себя ребенка, помыла, накормила и обратилась в правоохранительные органы, - отметили в пресс-службе СК.

По существу дело рассмотрит Нахимовский районный суд Севастополя. Уточняется, что семья уже стояла на учете в органах профилактики.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, дело возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Дети женщины - 9-летняя дочь и 7-летний сын – также зачастую становились свидетелями ссор с участием матери.

- Она систематически оставляла их без присмотра, в том числе ночью, без электричества, еды, медицинской помощи и повседневного ухода, совместно с людьми, ведущими антисоциальный образ жизни, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

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