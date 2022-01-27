Где в Симферополе и Севастополе отключат свет 28 января 2022

Свет исчезнет в дневное время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 января часть Симферополя и Севастополя останется без света из-за ремонта электросетей. Перебои с электричеством займут несколько часов.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
С 8.00 до 17.00
улица Леси Украинки, 4, 1-27 (нечет)
улица Харьковская, 32-44 (чет), 31-41 (нечет)
улица Бетховена, 42-44 (чет), 51-53 (нечет)
улица Битакская, 40-50 (чет), 25
улица Комсомольская, 2, 27-29 (нечет)
улица Снайперов, 4-16 (чет), 1-29 (нечет)
улица Федько, 4-6 (чет)
улица Сергея Лазо, 3
улица Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)
улица Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)
улица Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет)
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Энергия», «Урожай», «Степное», «Машиностроитель», «Троянда», «Сегмент», «Сельский строитель», «Звездочка», «Локомотивец», «Бодрость», «Муромец», «Огонек», «Металлист», СПК «Станция техобслуживания»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
проезд Античный 1-А
с 9.00 до 17.00
переулок Крепостной 4-Б
улица Горпищенко 70-74
площадь Ластовая 14-А,8-14
улица Дзержинского 2-18,1-19
улица Корабельная 2,14,1-19
улица Надеждинцев 2/1
проспект Античный 11-а
с 9.00 до 15.00
улица Генерала Лебедя 37-А,31-43
с 9.00 до 14.00
ул. Генерала Коломийца 3, 34, 22, 28, 5-9
с 8.00 до 16.00
переулок Водопроводный 3-21
улица Веселая 2-24,1-19
улица Крестовского 48,37-43
улица Чакряна 14-32,19-31
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