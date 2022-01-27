Где в Симферополе и Севастополе отключат свет 28 января 2022

Свет исчезнет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 января часть Симферополя и Севастополя останется без света из-за ремонта электросетей. Перебои с электричеством займут несколько часов.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

С 8.00 до 17.00

улица Леси Украинки, 4, 1-27 (нечет)

улица Харьковская, 32-44 (чет), 31-41 (нечет)

улица Бетховена, 42-44 (чет), 51-53 (нечет)

улица Битакская, 40-50 (чет), 25

улица Комсомольская, 2, 27-29 (нечет)

улица Снайперов, 4-16 (чет), 1-29 (нечет)

улица Федько, 4-6 (чет)

улица Сергея Лазо, 3

улица Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

улица Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

улица Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Энергия», «Урожай», «Степное», «Машиностроитель», «Троянда», «Сегмент», «Сельский строитель», «Звездочка», «Локомотивец», «Бодрость», «Муромец», «Огонек», «Металлист», СПК «Станция техобслуживания»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

проезд Античный 1-А

с 9.00 до 17.00

переулок Крепостной 4-Б

улица Горпищенко 70-74

площадь Ластовая 14-А,8-14

улица Дзержинского 2-18,1-19

улица Корабельная 2,14,1-19

улица Надеждинцев 2/1

проспект Античный 11-а

с 9.00 до 15.00

улица Генерала Лебедя 37-А,31-43

с 9.00 до 14.00

ул. Генерала Коломийца 3, 34, 22, 28, 5-9

с 8.00 до 16.00

переулок Водопроводный 3-21

улица Веселая 2-24,1-19

улица Крестовского 48,37-43

улица Чакряна 14-32,19-31

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