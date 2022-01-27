Во время снегопада на дорогах Симферополя будут работать 10 спецмашин

В городе подготовили технику к снегопаду. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

Во время сильного снегопада, который ожидается уже в ночь на 28 января, на дорогах Симферополя будут работать 10 спецмашин, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, в Крыму на 28 и 29 января объявлено штормовое предупреждение. Полуостров накроет новым слоем снега, а дороги снова окажутся скованы гололедом.

- С учетом прогнозируемого ухудшения погодных условий сотрудники и специализированная техника муниципального бюджетного учреждения «Город» находятся в режиме повышенной готовности, - говорится в сообщении.

Кроме 10 машин, которые выйдут на работу ночью, на всякий случай подготовили еще 2 единицы техники. Уже завтра утром убирать столичный город начнут 270 дворников.

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