В Крыму на 56% увеличились продажи авто премиум-сегмента с пробегом

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В Крыму выросло количество продаж авто с пробегом премиальных брендов в возрасте до трех лет. По данным сервиса «Авито Авто», в прошлом году количество сделок увеличилось на 56% по сравнению с 2020 годом.

Поднялась и средняя цена на авто премиум-сегмента. С прошлого года она выросла на 23% и составила 3,7 миллиона рублей.

Продажи авто с пробегом выросли в целом по России на 29%. Эксперты объясняют это тем, что покупатели машин премиум-сегмента меньше подвержены влиянию рыночной ситуации.

- На их выбор в основном влияют личные возможности и потребности. В ситуации с нехваткой новых моделей в дилерских центрах у таких клиентов растет интерес к автомобилям с пробегом в возрасте до 3-х лет. Отличаясь хорошим техническим состоянием и современными характеристиками и дизайном, в условиях дефицита такие автомобили являются прямой альтернативой новым, - подчеркнул Кирилл Вотяков, управляющий директор «Авито Авто».

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