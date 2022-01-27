В Инкермане появится новый катерный причал

В Севастополе отремонтируют три причала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Инкермане департамент транспорта найдет новый причал для швартовки катеров на время реконструкции старого. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя.

Поручение найти новый причал дал директору департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя Павлу Иено губернатор Михаил Развожаев.

- Необходимо найти другое место для швартовки катеров в Инкермане на время, пока будет разрабатываться проект, и идти ремонт причала. Разработка проекта начнется в этом году, - говорится в сообщении правительства.

Уточняется, что кроме причала в Инкермане приоритетными по ремонту являются причалы на Радиогорке и площади Нахимова.

Напомним, с 21 января паромная переправа по направлению Северная сторона - Артбухта закрыта из-за ремонта. Закончить работы планируется к концу текущей недели.

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