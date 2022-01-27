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Общество27 января 2022 16:03

В Севастополе директор управляющей компании не выплатил дворникам 2,5 миллиона рублей зарплаты

За большой долг перед сотрудниками он уволен
Ирина ГЕРЦ
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Дворникам не платили зарплату несколько месяцев

Дворникам не платили зарплату несколько месяцев

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополе из-за невыплат зарплаты дворникам уволили исполняющего обязанности директора управляющей компании Балаклавского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

- Исполняющий обязанности директора управляющей компании Балаклавского района уволен с занимаемой должности. Назначен новый руководитель, - говорится в сообщении.

Ранее фактом невыплат заработной платы сотрудникам заинтересовался следственный комитет по республике Крым и городу Севастополю. Ход проверки был поставлен на контроль руководителем СК Владимиром Терентьевым.

- Дворникам с октября 2021 года не выплачивают зарплату. По словам людей, долг у предприятия около 2,5 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе СК.

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