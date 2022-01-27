В Крыму коммунальщики готовят спецтехнику к ухудшению погоды 28 января

Фото: Дмитрий Галков

Коммунальные службы в городах и муниципалитетах Крыма готовятся к ухудшению погоды. Так, по данным синоптиков регионального гидрометцентра, 28 и 29 января ожидаются сильные осадки - снег, гололедица и усиление ветра до 17-22 м/с.

В Симферополе в ночную смену готовы выйти на работу 10 комбинированных дорожных машин, еще две находятся в резерве. По данным МБУ «Город», утром 28 января расчищать снег в крымской столице будут 270 дворников и 7 единиц спецтехники.

В Евпатории для посыпки тротуаров заготовлено 350 тонн песко-соляной смеси, а для расчистки дорог будет задействовано 9 единиц снегоуборочной техники.

В Ялте приготовили 320 тонн противогололедной смеси, разработали график круглосуточной работы сотрудников. Расчищать дороги от снега будет 8 единиц техники. В первую очередь будут уделять внимание путям, ведущим к социальным объектам.

В Керчи и Феодосии по графикам будет работать снегоуборочная техника, в запасе есть противогололедная смесь.

К непогоде также готовится Бахчисарай, Судак, Алушта, Кировский, Сакский, Советский, Белогорский, Раздольненский и Ленинский районы.

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