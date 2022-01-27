Центр Алупки на весь день останется без воды

Воды не будет на улицах Ленина и Нагорная Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две центральные улицы Алупки завтра, 28 января, останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Южного берега Крыма».

- В связи с производством аварийно-восстановительных работ возможна приостановка холодного водоснабжения ориентировочно с 9 до 16 часов, - говорится в сообщении.

Речь идет об улицах Ленина и Нагорная. Уточняется, что остальные улицы отключение не затронет.

Стоит отметить, что сегодня, 27 января, без воды остались жители двух улиц Ялты – Отрадной и Мориса Тореза. Водоснабжение было отключено с 10 до 17 часов в связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения.

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