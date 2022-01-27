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Происшествия27 января 2022 18:12

В Крыму разыскивают 27-летнего мужчину с карими глазами

Житель Симферополя Анатолий Кенд пропал 27 января
Ирина ГЕРЦ
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Анатолий Кенд. Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Крым/VK

Анатолий Кенд. Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Крым/VK

В Крыму пропал 27-летний симферополец. Ориентировку на молодого человека разместил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Пропал Кенд Анатолий Сергеевич, 27 лет, 1994 года рождения.

Особые приметы симферопольца: рост 180 см, нормального телосложения, темно-русые волосы и карие глаза.

Примерное нахождение молодого человека неизвестно.

Волонтеры просят всех, кто видел внешне похожего человека, позвонить на горячую линию отряда по телефону 8 (800) 70-05-452 или 112. Звонок бесплатный.

Напомним, ранее велись поиски 67-летнего пенсионера Мельника Николая Борисовича, который ушел из дома 25 января. Как сообщили позже родственники мужчины , был найден живым.

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