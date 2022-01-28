В Крыму 3 и 8 февраля изменяется движение электричек

В Крыму на время изменят график движения электричек. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму временно изменяется расписание движения электричек из-за путевых работ на перегоне «Инкерман-1 - Севастополь»

В пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания) сообщили, что 3 и 8 февраля 2022 будут актуальные следующие поправки:

- Поезд № 6932 отменяется на участке «Севастополь - Инкерман-1» и назначается в сообщении «Инкерман-1 – Симферополь», отправлением со станции Инкерман-1 в 5.10, далее все по прежнему графику.

Пассажиров со станции Севастополь будут подвозить на автобусе. Время отправление автобуса от железнодорожного вокзала Севастополя в 4.20, прибытием на остановку у станции Инкерман-1 в 5.00.

Также изменится график движения пригородного поезда N 6929: «Инкерман-1» 6.48-6.55, Севастополь в 7.12.

Напоминаем, что также с 1 по 11 февраля актуальны в силе и другие изменения движения электропоездов.

Актуальное расписание есть на сайте компании ug-ppk.ru и в мобильном приложении «В путь - билеты на электрички».

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