Симферополь от снега продолжают очищать 260 дворников

Утром Симферополь очищают от снега 260 дворников. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

Утром 28 января Симферополь от снега продолжают расчищать 260 дворников, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, накануне на 28 и 29 января в Крыму было объявлено штормовое предупреждение, ввиду чего в столичном городе сразу же подготовили спецмашины к возможному снегопаду.

За ночь на дороги крымской столицы высыпали 28 тонн реагента. Пока город спал, обработку проезжей части выполняли 11 снегоуборочных машин, днем продолжат работать спецмашин.

Технику к ухудшению погоды начали готовить по всему Крыму уже вчера. На полуострове готовы, что в ближайшие сутки в регионе начнет хозяйничать сильный снег и ветер.

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