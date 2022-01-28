В Крыму и Севастополе 28 января 2022 зафиксировали 756 случаев заражения коронавирусом

В Крыму за сутки коронавирусом заболели еще 409 человек. Фото: Александра Тимощенко

По данным на 28 января в Крыму зарегистрировали 409 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные публикует Министерство здравоохранения республики. Всего, по данным ведомства, на территории полуострова выявлено 131 567 положительных на Covid-19 с начала пандемии.

За сутки в стационары попали 98 пациентов, 9 человек умерли. При этом с выздоровлением выписаны 389 человек.

Данные Министерства здравоохранения РК.

В ковидные стационары Севастополя накануне были госпитализированы еще 50 человек. Как сообщает пресс-служба правительства города, на данный момент в больницах находятся 389 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

По состоянию на утро 28 января в городе зарегистрированы 347 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли 3 человека в возрасте от 74 до 88 лет.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 56 383 человека, 1 953 из них скончались.

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