Более семи улиц Симферополя остались без воды 28 января

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Олег ЗОЛОТО

В Симферополе 28 января жители некоторых улиц остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

До 17.00 из-за аварии на сетях холодного водоснабжения на улице Декабристов, 21 будет ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: улица Толстого, улица Декабристов, улица Тренева, улица Г. Морозова, улица Киевская, улица Шполянская, улица Дзержинского, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, 28 января без воды осталась и часть Феодосии. До 17.00 краны будут сухими по проспекту Айвазовского (район роддома), в санаторно-курортном комплексе «Алые паруса», санатории «МО» и санатории «Феодосия».

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе отключат свет 28 января 2022. На Крымском полуострове ремонтируют электросети.

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