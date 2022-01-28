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Происшествия28 января 2022 8:51

Крымчанин из ревности изрезал бывшую супругу ножом

Ему грозит два года тюрьмы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Мужчина признался в совершении преступления, ему грозит два года тюрьмы

Мужчина признался в совершении преступления, ему грозит два года тюрьмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферопольском районе сотрудники скорой помощи сообщили в полицию о 44-летней пациентке, у которой оказались изрезаны грудь и кисть левой руки, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Выяснилось, что она стала жертвой своего 42-летнего бывшего супруга. Мужчина предположил, что женщина проводит время в компании других мужчин. Разозлившись, он напился, взял нож и пошел на разборки.

В настоящее время он задержан и находится под домашним арестом. На него завели головное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что крымчанина осудили за призывы к экстремизму и хранение наркотиков. Мужчина признал свою вину.

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