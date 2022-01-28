В Симферополе за год квартиры на вторичном рынке подорожали на 23%

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В Симферополе за год средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 23% – до 94 684 руб. за кв. м. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

В целом по России цены на вторичное жилье выросли на 30%.

Несмотря на повышение цен, за год интерес покупателей к покупке квартир на вторичном рынке вырос на 20%.

Больше всего интересуются квартирами-студиями. На втором месте по запросам однокомнатные квартиры.

- Популярность небольших квартир можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это традиционное для нашей страны желание обзавестись собственным жильем, несмотря на ограниченный бюджет и постепенный рост цен и ипотечных ставок. Например, студии часто покупают молодые семьи без детей, или родители студентов, - комментирует Сергей Хахулин, руководитель направления «Вторичная недвижимость».

Второй фактор - покупка квартир с низким метражом в качестве инвестиций для сдачи в аренду.

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