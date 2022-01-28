В Севастополе отремонтируют шесть дорог к школам и детским садам

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе отремонтируют шесть дорог, ведущих к школам, детсадам и колледжам. Как сообщили в пресс-службе правительства города, ремонт планируется завершить в этом году.

- Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - уточнили в пресс-службе правительства.

Так, запланировано восстановить дорожное покрытие, тротуары и бордюры, а также обновить дорожные знаки и нанести новую разметку.

В список учреждений, где обновят дорожное покрытие вошли «Образовательный центр Бухта Казачья» на улице Лиговская, школы №41 и №7 на улицах Горпищенко и Тарутинская соответственно. Также дороги отремонтируют возле Дома ребенка и Севастопольского судостроительного колледжа на улицах Рассветная и Володи Дубинина.

Кроме того, в этом году обновят подъезд к ст. Мекензиевы горы, где находится детским сад №26, а также к школе №36 на трассе Штурмовое-Хмельницкое.

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