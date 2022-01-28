В Крыму на обледенелой трассе застряла машина «скорой»

Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» эвакуировали машину скорой медицинской помощи. Фото: mchs.rk.gov.ru

В пгт. Черноморское 27 января на обледенелой трассе застряла машина «скорой помощи», сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Оказавшись на скользкой дороге, да еще и в снежном заносе, водитель не смог ехать дальше. Потребовалась помощь спасателей, чтобы эвакуировать автомобиль на сухую поверхность.

- В 10.15 на оперативный пульт оперативного дежурного ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что автомобиль скорой медицинской помощи застрял в снежном заносе и не может самостоятельно продолжать движение, - говорится в сообщении.

Силами трех человек машину удалось отбуксировать на дорогу с твердым покрытием, и водитель спокойно смог продолжить работу.

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