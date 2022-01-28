В Саках будут судить автомобилиста, сбившего четырехлетнего ребенка

Мальчик находился в специальном велокресле Фото: Иван МАКЕЕВ

Сакский районный суд рассмотрит дело виновника ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок. Как сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры, авария произошла в июне прошлого года на трассе Симферополь - Евпатория.

Виновником стал 23-летний водитель автомобиля Chevrolet Klan. На въезде в Саки он не справился с управлением и наехал на велосипедиста, который двигался в том же направлении.

- В результате происшествия мальчику, перевозимому в качестве пассажира в специальном велокресле и пристегнутом ремнем безопасности, причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». По существу его рассмотрит суд.

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