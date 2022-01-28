В Феодосии 17-летний парень изнасиловал 10-летнюю девочку с ДЦП

После того, как о произошедшем узнали воспитатели, подростка отправили на лечение в психиатрическую больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из интернатов Феодосии в конце января в полицию обратились сотрудники учебного заведения. Они рассказали, что весной прошлого года десятилетнюю девочку с диагнозом ДЦП изнасиловал подросток.

Как удалось узнать КП-Крым, семнадцатилетний парень, пациент интерната, решил воспользоваться беспомощностью девочки и изнасиловал ее.

После того, как о произошедшем узнали воспитатели, подростка отправили на лечение в симферопольскую психиатрическую больницу.

На парня завели уголовное дело по четвертой части статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Напомним, в Крыму арестовали двух мужчин, которые, угрожая смертью, изнасиловали своего соседа. Как сообщили в пресс-службе Нижнегорского районного суда, следующие два месяца мужчины проведут в СИЗО.

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