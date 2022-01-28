Возле аэропорта «Симферополь» построят трехзвездочный отель на 200 человек

Аэропорт Симферополя ищет инвесторов для строительства гостиницы и индустриального парка. Фото: new.sipaero.ru

Территорию аэропорта «Симферополь» намерены развивать. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, рядом с новым терминалом уже выделили участки для инвесторов под строительство гостиницы, бизнес-центра и индустриального парка.

Согласно плану, рядом с аэропортом может появиться трехзвездочный отель на 150-200 человек. Гостиница предусматривает наличие ресторана, термального комплекса и залов для конференций и семинаров. Возле гостиницы намерены построить бизнес-центр площадью 10 тысяч кв. метров. А в новом индустриальном парке планируют возвести логистический центр с авиационно-грузовым терминалом, почтовым отделением и производственным цехом бортового питания.

- Общий земельный банк проекта насчитывает 20 гектар подготовленной к строительству территории. К участку уже подведены необходимые инженерные коммуникации, - говорится в сообщении.

На данном этапе идут поиски инвесторов, которые помогут воплотить план в жизнь.

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