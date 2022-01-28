У главы администрации Ялты появился новый заместитель

Сергей Баннов. Фото: страница Сергея Баннова в Facebook

У главы администрации Ялты Янины Павленко появился новый заместитель. Им стал бывший врио гендиректора завода «Массандра» Сергей Баннов.

О назначении Баннова на пост замглавы города сообщил председатель Ялтинского горсовета Константин Шимановский на своей странице в Facebook.

- На заседании сессии депутатский корпус согласовал назначение на должность заместителя главы администрации города Ялта кандидатуру Сергея Баннова, который будет курировать сферу муниципального контроля и торговли, - отметил спикер горсовета.

Ранее информация о вероятном назначении экс-гендиректора «Массандры» Баннова на пост замглавы Ялты появилась в повестке проведения 38-й сессии Ялтинского городского совета - оно значилось одним из пунктов документа.

Напомним, пост исполняющего обязанности гендиректора винзавода «Массандра» Сергей Баннов занял в конце 2020 года, а его предшественником на этой должности была глава администрации Ялты Янина Павленко. Винодельней мэр руководила с 2015 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50