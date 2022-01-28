В Крыму намерены за 10 лет восстановить все лесополосы

Ольга Славгородская. Фото: Крымская газета

В Крыму за последние годы активно занимаются озеленением полуострова. Делается это не просто так. Новые деревья, как ни странно, способны помочь решить водную проблему в регионе. Можно сказать, что в этом процессе восстановление лесополос - не последнее дело.

- Лесополосы обладают определенными свойствами влагозадержки, берегут почвы от ветровой и водной эрозии. Конечно, решить проблему с водой можно, только найдя воду. Но лесополосы будут способствовать решению водной проблемы, потому что влага будет задерживаться в почвах, - цитирует «Крымская газета» министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольгу Славгородскую.

Специалисты поставили перед собой масштабную задачу - восстановить за 10 лет все лесополосы на полуострове. А место для высадки - Первомайский район - выбрали не случайно, так как именно он самый засушливый. Еще с 2019 года там начали подготавливать территорию, а уже в этом году заканчивается работа по высадке 300 га лесополос. Кроме того, на этот год запланирована высадка еще 100 га.

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